El boxeador y exintegrante del reality 'Combate' David 'Pantera' Zegarra se sentó en el sillón de 'El Valor de la Verdad' para dar detalles del accidente vehicular en el que fue involucrado, donde una mujer falleció atropellada.

Hace dos meses, la ‘Pantera’ Zegarra se vio envuelto en la polémica luego de ser acusado -presuntamente- de haber atropellado y abandonado a Hilaria Ayala, una mujer de 74 años, en Villa El Salvador.

En el sillón rojo, ‘Pantera’ Zegarra negó haber sido el culpable de lo sucedido y reveló los instantes de pánico que vivió a raíz de dicho accidente.

Además, el boxeador reveló que cuando fue a tocar las puertas de otro reality tras salir de Combate, no recibió respuesta debido, presuntamente, al color de su piel.

Además, 'Pantera' Zegarra reveló que, hasta la actualidad, las personas se corren de él pues piensan que va a robar e incluso las mujeres esconden sus carteras cuando lo ven llegar.

"¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala?", fue la pregunta que 'Pantera' Zegarra respondió de manera afirmativa y que el polígrafo determinó que era verdadera.

Tras aclarar el caso del accidente, 'Pantera' Zegarra se retiró del programa respondiendo 18 preguntas en el polémico sillón rojo.

TODAS LAS PREGUNTAS:

1.-¿Te metió una cachetada Jonathan Maicelo?

SÍ (VERDAD)

2.-¿Te peleaste con Christian Domínguez?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

3.-¿Le pegaste a Jenko del Río?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

4.-¿Es cierto que, todas las noches, Maicelo se echaba sábila en el pelo?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

5.-¿Te consideras un chico atractivo para la televisión?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

6.-¿Te vetaron de un reality por ser negro?

SÍ (VERDAD)

Pantera Zegarra

7.-¿Peleabas con guante de trapo contra tu hermano por cinco soles?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

8.-¿Fueron 250 soles tu primer sueldo como boxeador?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

9.-¿Has posado totalmente desnudo por dinero?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

10.-¿Metiste a tu hermano a un reality de televisión?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

11.- ¿Construiste una casa de esteras para tu familia en Villa el Salvador?

SÍ (VERDAD)

El Valor de la Verdad: 'Pantera' Zegarra

12.-¿Te abandonó tu padre a los tres años?

SÍ (VERDAD)

13.-¿Odias a tu padre?

SÍ (VERDAD)

14.-¿Has manejado en estado de ebriedad?

​SÍ (VERDAD)

15.-¿Te escondiste luego de la muerte de Hilaria Ayala?

​SÍ (VERDAD)

16.-¿Te han amenazado de muerte después del accidente?

​SÍ (VERDAD)

17.-¿Prefieres morir antes que estar preso?

​SÍ (VERDAD)

18.-¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala?

​SÍ (VERDAD)



INFORMACIÓN PREVIA SOBRE EVDLV





Según los avances del programa, 'Pantera' Zegarra revelará en el sillón rojo que, tras el fuerte accidente, se comportó “como un cobarde” y que incluso lo amenazaron de muerte.

"El valor de la verdad": 'Pantera' Zegarra dio su versión del accidente en el que falleció Hilaria Ayala. (Foto: Captura de video)

Asimismo, 'Pantera' Zegarra dará detalles del enfrentamiento que tuvo con Jonathan Maicelo, quien le tiró una cachetada, y con el cantante Christian Domínguez.

En el adelanto que mostró Beto Ortiz podemos ver que el boxeador estará acompañado de su hermano Juan Zegarra, quien también participó en realities, y del cantante y modelo Erick Varías.



El valor de la verdad: La 'Pantera' Zegarra será sienta este sábado en el sillón rojo de Beto Ortiz

Estas son las preguntas que responderá 'Pantera' Zegarra:



¿Te escondiste tras la muerte de Hilaria Ayala?

¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala?

¿Te han amenazado de muerte después del accidente?

¿Te metió una cachetada Jonathan Maicelo?

¿Te peleaste con Christian Domínguez?

¿Te vetaron de un reality por ser negro?

“Si me tengo que ir preso, me voy preso. Yo decía: ‘ahorita tumban la puerta, vienen los policías y me enmarrocan’. Yo me mato”, reveló el popular boxeador en torno a una pregunta sobre el accidente.