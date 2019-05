Paula Manzanal responderá si mantuvo relaciones con Nicola Porcella cuando estuvo con Romina Lozano

En un nuevo adelanto de El Valor de la Verdad, Paula Manzanal, quien se sentará en el sillón rojo, contará si mantuvo relaciones íntimas con Nicola Porcella en los últimos tres meses justo cuando tiene una relación actual con Romina Lozano.

Aunque no se detalló cuál es la respuesta en el avance de El Valor de la Verdad que publicó Beto Ortiz, Paula Manzanal habría dicho que sí.

"Has estado con Nicola Porcella cuando estaba con Romina Lozano", consultó Beto Ortiz. Paula Manzanal sostuvo que el participante de Esto es Guerra siempre dice que "está soltero".

Paula Manzanal también responderá si tuvo un 'affaire' con Mario Hart y si estuvo con Coto Hernández cuando estaba con Yahaira Plasencia.

En el primer avance de El Valor de la Verdad, Paula Manzanal habló sobre algunos chicos de la farándula nacional e internacional e incluso les puso una calificación, sorprendiendo con algunas cifras.



"Maluma, 16 puntos. Mario Hart 15, Nicola 17, Coto 19, Fabio Agostini 19, Guty Carrera 16 y Benjamín Lukovsky 10.4", declaró Paula Manzanal.



Actualmente, Paula Manzanal tiene un pequeño hijo llamado Valentino, producto de su relación con el DJ Jordan Davies. La ex chica reality manifestó que el extranjero no quiere hacerse cargo de la paternidad del bebé y asegura que no es suyo, pese al examen de paternidad.



Paula Manzanal estará en el sillón rojo de El Valor de la Verdad este sábado donde responderá varias infidencias como se apreció en los dos adelantos del programa.

Paula Manzanal responderá si mantuvo relaciones con Nicola Porcella.