Enviarán carta notarial a Pedro Moral por decir en 'El Valor de la Verdad' que el abogado de Sheyla Rojas 'es canje'

Pedro Moral se presentó por segunda vez en ‘El valor de la verdad’ y perdió los 50 mil soles del programa concurso, tras negar que sigue amando a Sheyla Rojas.



“Pedro, ¿sigues amando a Sheyla”, fue la pregunta 21 que formuló Beto Ortiz y respondió: “No”, siendo desmentido por el polígrafo.



Pedro Moral aseguró que decidió sentarse en el sillón rojo porque Sheyla Rojas rompió el ‘acuerdo verbal’ que tenían de no mencionarse en los medios, y reafirmó que la rubia ‘fue un error en su vida’.



Además, sus amigos tocaron el botón rojo cuando le preguntaron si Sheyla Rojas le había sido infiel, dejando la duda entre el público.



Entre otras cosas, Pedro Moral contó que el cantante de música urbana Maluma fue motivo de una de sus tantas ‘discusiones’ con Sheyla Rojas, pues le mintió al decirle que no lo había visitado en un hotel de Lima. Asimismo, reveló que la conductora se trataba de ‘osita’ y ‘osito’ con el hijo de un directivo de América Tv.



CARTA NOTARIAL

​

En tanto, la abogada Cathy Cachay comentó que el estudio de abogados Warthon le enviará hoy una carta notarial a Pedro Moral por decir que el abogado de Sheyla Rojas ‘es canje’.



“Ella ha pagado los honorarios. Si no se rectifica vamos a tomar acciones legales por la vía civil y penal”, dijo Cachay.



TRANQUILA

​

De otro lado, Sheyla Rojas se mostró en redes sociales muy tranquila al lado de su amiga Angie Arizaga, con quien salió a correr ayer por la mañana.



‘ES LOCA’

​

Jaime Mandros, ‘Choca’, señaló que es cierto que llama ‘loca’ a Sheyla, así como a Rebeca Escribens o Johanna San Miguel.



“Para estar en televisión hay que ser un poco loco y ellas lo son, pero en el buen sentido de la palabra, se los digo con cariño. Es una pena que Pedro no sea el caballero que conocí, porque el verdadero caballero no tiene memoria”, detalló.

¡Pedro Moral perdió todo!