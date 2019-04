Esta es la pregunta 21 que Pedro Moral no se animó a contestar | VIDEO

La revelación de la pregunta 21 de El Valor de la Verdad se ha vuelto una costumbre en el programa Mujeres al Mando. Sin embargo, este lunes, las cosas se realizaron de manera diferente. Las conductoras fueron quienes la revelaron y no Beto Ortiz.

Como se recuerda, el último sábado, fue Pedro Moral quien se sentó en el sillón rojo. La presencia del empresario en el programa conducido por Beto Ortiz desató no solo que Sheyla Rojas envíe una carta notarial a Latina, sino también a que su defensa presente un hábeas data para evitar la difusión del programa.

Además, antes que se emita El Valor de la Verdad, Sheyla Rojasdenunció a su exprometido por acoso, chantaje, extorsión y violencia contra la mujer. Pese a todas las medidas, el programa se difundió de todas maneras.

Pedro Moral solo respondió 20 de las 21 preguntas del cuestionario. El empresario se llevó 25 mil soles por su participación. Sin embargo, este lunes que el empresario se comunicó con el programa 'Mujeres al Mando', las conductoras le preguntaron si podían hacerle la última interrogante.

Pedro Moral no quiso ni siquiera escuchar la pregunta pues aseguró que ya había dicho lo que tenía que decir en El Valor de la Verdad y que no seguiría saliendo en medios porque ese no es su entorno.

Más adelante, las conductoras decidieron revelar la pregunta y la respuesta. "¿Te dejó Sheyla Rojas porque tu papá te cerró el caño?". La respuesta correcta fue SÍ.

Se desconoce cuál será el siguiente paso de Sheyla Rojas tras escuchar las revelaciones de Pedro Moral. Se presume que entablará una nueva demanda por difamación, pero no hay nada confirmado.