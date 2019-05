Pedro Moral reveló que le ofrecieron participar en "El Artista del  Año" tras ruptura con Sheyla Rojas | VIDEO

Pedro Moral lo contó todo. Esta segunda vez sentado en el sillón rojo de El Valor de la Verdad, el ex de Sheyla Rojas reveló que aceptó la invitación del programa de Beto Ortiz luego de ver a la rubia con Gisela Valcárcel rompiendo el acuerdo verbal al que habían llegado.

Según contó el empresario, ambos habían acordado no mencionarse en los medios después de su paso por El Valor de la Verdad. Sin embargo, vio cómo Sheyla Rojas lo rompió cuando 'celebró' no haberse casado con él con Gisela Valcárcel.

Esta ruptura del acuerdo llevó a Pedro Moral a también romper su acuerdo y aceptar sentarse en los programa de televisión que lo invitan. Pero eso no es todo. Durante su paso por el sillón rojo de Beto Ortiz, el ex de Sheyla Rojas contó que El Artista del Año lo invitó para la nueva temporada.

"Lo que nadie sabe es que me llamaron para el programa de la persona que celebró con la señorita Rojas (Gisela Valcárcel) Me propusieron salir a cantar. Me parecía raro porque esta persona había hablado mal de mí. Me propusieron ser concursante. La cifra era muy interesante, por eso me parecía muy raro y me querían porque me querían", declaró Pedro Moral.

Incluso, el empresario confesó que aún tiene el contrato que le hicieron llegar para que firme por su participación en El Artista del Año. Sin embargo, tras conversar con su padre, se dio cuenta que no era la mejor opción ponerse en esa posición y decidió declinar.

"Tengo el contrato y todo. Estaba animado y todo porque dije: 'Voy a ir a su canal y voy a mostrarme. Pero luego mi papá me hizo entender todo esto y le di la razón Entendí y desistí. No volví a contestar y los bloqueé", finalizó Pedro Moral.