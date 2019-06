¿Qué presidente del Perú quiso tener una cita con Tilsa Lozano? | VIDEO

Una gran revelación. Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el 'Zorro Zupe', se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad este último sábado 15 de junio. El mejor amigo de Tilsa Lozano se llevó 25 mil soles tras responder 20 preguntas con la verdad.

Algunas de las interrogantes que le hicieron al Zorro Zupe precisamente involucraban a la Vengadora. Aunque se salvó de una sobre Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas, sí tuvo que responder sobre el hermano de un expresidente.

"¿Te invitó a almorzar el hermano de un expresidente porque quería salir con Tilsa", se lee en la pregunta. El propio B eto Ortiz incluso dio algunas señales para descifrar de qué exmandatario se trataba.

"Todos sabemos qué familia presidencial tenía metida en la política al papá, a la mamá y a los hermanos", dijo el conductor de El Valor de la Verdad.

El Zorro Zupe contó que un amigo los contactó y que el hermano del expresidente lo invitó a almorzar a un restaurante en la playa. Lo que el personaje no sabía era la propuesta que estaban por hacerle.

"Un amigo que es promotor de eventos me llamó porque había una persona que me quería conocer por unos eventos. Resultó que era el hermano de un presidente de la República. Yo fui y conversamos. Cuando se desarrolla la conversación, le dije muy cortés: creo que te has equivocado de persona", declaró el Zorro Zupe.

El amigo de Tilsa Lozano pensó que se trataría sobre una oferta laboral, pero jamás se imaginó que le preguntarían por la modelo y un posible encuentro.

"Comenzamos a conversar acerca de lo que yo hacía y yo lo escuchaba. Me escuchó y en algún momento me preguntó si trabajaba con Tilsa y comenzó (con ese tema) de una manera súper delicada. Yo pensé que era una cosa de trabajo y no es que a mí me llamen para presentar a alguien", señaló el Zorro Zupe.

Beto Ortiz remató la intervención con esta frase: "En este caso, la esposa era casi la presidenta".

A través de su cuenta Twitter, el periodista aclaró que la pregunta de El Valor de la Verdad implicaba que el presidente de ese momento era el que estaba interesado en conocer a Tilsa Lozano y que su hermano fue quien intentó pactar la cita

"No hemos entendido nada. Lo que el Zorro ha dicho es que un hermano de un ex presidente lo invitó a almorzar para concertar una cita entre Tilsa y EL PRESIDENTE. Esa es la pepa", escribió Beto Ortiz.