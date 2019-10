"¿Tuviste un choque y fuga con Salvador Heresi?": Shirley Cherres estará este sábado en 'El Valor de la Verdad'

La ex porrrista del Sport Boys, y rival de Anhelí Arias, Shirley Cherres, se sentará en el sillón rojo de El Valor de la Verdad este sábado 5 de octubre. El conductor Beto Ortiz compartió el avance del programa.

Shirley Cherres se sometió a la prueba del polígrafo y contestará varias preguntas que la involucran a futbolistas, personajes de Chollywood y hasta de política. Estas son algunas de las interrogantes que tendrá que responder:

¿Fue Jefferson Farfán tu amigo con derecho?



"Me mandó a recoger, él se para y me da un beso. Y me pregunta: "¿Te gustó?" Yo le dije: Sí, besas bien. Ahí avanzamos... a mi dormitorio"

¿Tuviste un choque y fuga con Nicola Porcella?



"Salimos de la camioneta. Conmigo fue whisky (no jagger) Nos fuimos quitando la ropa el uno al otro y ya pues... tuvimos relaciones"

¿Tuviste un choque y fuga con el congresista Salvador Heresi?



"Demasiado experto, diría yo. Mis ex no le llegaban ni a la uña del pie"