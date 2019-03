Tilsa Lozano sobre Pedro Moral en El Valor de la Verdad: "Me parece que hay un límite que él está cruzando".

Tilsa Lozano aseguró que Pedro Moral se sentó en el sillón rojo para victimizarse y está utilizando al hijo de Sheyla Rojas.



“Tengo entendido que lo que a Sheyla más le preocupa y afecta es que Pedro hable de Antoñito... en la promoción del programa, él dice: ‘Si aguanté todo fue por el cariño que le tengo a Antoñito’, ‘Lo que más me duele es que ya no puedo ver a Antoñito’. Una vez más la ponen a ella como la mala y pobrecito a él, porque no puede ver a la criatura. Me parece que hay un límite que él está cruzando, porque no es el padre y no han tenido una relación de 10 años. Lo está utilizando como una pieza para victimizarse”, dijo Tilsa Lozano en el programa ‘En exclusiva’.



De otro lado, manifestó que lo que busca Pedro Moral es quedar como el bueno de la película.



“(Los que se sentaron en el sillón rojo) somos personas públicas, pertenecemos a la farándula, él no. Pedro se está sentando ahí a decir que está muy deprimido, cuando el fin de semana pasado estaba ‘chapando’ con Doménica”, señaló.



ANDREA: ES INMADURO



Por su lado, Andrea San Martín calificó de inmaduro a Pedro Moral.

“No sé cuántos años tenga Pedro, pero su manera de actuar, y no por el ‘ampay’, es de inmadurez. En verdad me da vergüenza ajena. Todos cometemos errores, yo los cometí alguna vez, pero ya no, hay momentos en tu vida en los que ese tipo de cosas ya pasan. Es bien irresponsable su actitud”, dijo.