Vania Bludau tras sus revelaciones en El Valor de la Verdad: "Dejen de arañarse porque son cosas pasadas" | VIDEO

Vania Bludau habla las cosas claras. La exchica reality incendió no solo Chollywood sino también el mundo de las canchas con sus declaraciones en el sillón rojo de El Valor de la Verdad el último sábado 19 de octubre.

La expareja de Christian Domínguez respondió 20 preguntas del cuestionario y se llevó 25 mil soles. Y no solo eso, dio detalles de varios pasajes de su vida familiar y amorosa, algo que desató una ola de comentarios divididos.

Ante esto, la exparticipante de Combate dejó en claro que no entiende a las personas que la critican pero que estuvieron muy atentas al programa. Además, recordó que todo lo que dijo pertenece a su pasado y quería aclararlas.

Vania Bludau sobre El Valor de la Verdad

"Dejen de arañarse porque son cosas pasadas. No sé por qué critican algunos tanto y otros me mandan mensajes chéveres, pero creo que todo el mundo tiene un pasado y la mayoría de cosas que me han preguntado ya se sabían, pero nunca las había aclarado", explicó Vania Bludau.

La modelo se refirió a los comentarios que ha recibido sobre su novio Frank Dello Russo, pues algunos seguidores en redes sociales cuestionaban que ella hable tantas cosas de hombres que estuvieron en su vida cuando ella está comprometida en una relación con el extranjero.

"¿Se acuerdan la primera vez que fui al programa? Fue en el 2016. Estaba con Frank y en este también (programa) sigo con Frank. No sé por qué dicen: 'pobrecito tu novio'. Mojigatos algunos. Pero claro, ver televisión sí les encanta", finalizó Vania Bludau.

Vania Bludau sobre su paso por El Valor de la Verdad

Algunos de los futbolistas que nombró figuran Christian Cueva, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y el 'Churrito' Hinostroza y el Loco Vargas. Por otro lado, en la lista de Chollywood habló de Gino Pesaressi, Sebastián Lizarzaburu, Bruno Agostini, Christian Domínguez y Mario Irivarren.