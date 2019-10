El valor de la verdad: Vania Bludau recordó la vez que publicaron sus fotos sin Photoshop

La modelo Vania Bludau recordó en El Valor de la Verdad la vez que filtraron sus fotos sin Photoshop durante una sesión de fotos cuando ella sufría las consecuencias del hipotiroidismo que sufría y no controlaba.

En noviembre del 2014, se filtraron algunas fotos de la sesión que protagonizó Vania Bludau para el calendario de la empresa ‘Ladrillos Lark’. Sin embargo, en aquella oportunidad, ella estaba subida de peso por la enfermedad que padecía.

"Por más que no me sentía bien conmigo misma tenía que hacer sí o sí las fotos porque era bajo contrato. Después no sabía que iban a salir esas fotos en las que se me veía super gorda", dijo Vania Bludau en el sillón rojo.

La modelo reveló que actualmente se medica para controlar el Hipotiroidismo. "Soy un ente cuando no tomo las pastillas. Me diagnosticaron en diciembre del 2014", añadió.

Vania Bludau incendió la pantalla con sus candentes revelaciones en El Valor de la Verdad. La modelo reveló detalles inéditos de su relación con Christian Domínguez y, además, habló de sus 'experiencias' con conocidos personajes de la farándula y del fútbol peruano.