¡Fuertes revelaciones! El boxeador Jonathan Maicelo reveló detalles oscuros de su vida en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. El programa que conduce Beto Ortiz estuvo lleno de enfrentamientos y polémicas revelaciones en torno a su juventud y su formación como deportista.

Fiel a su estilo, el boxeador contó lo dura que fue su juventud y cómo en una parte de su vida se fue por el mal camino convirtiéndose en 'cogotero', ladrón y hasta vendedor de PBC.

“He robado carteras, gorras, celulares, cadenas, zapatillas… Te tiraba al piso, con otro (ladrón) más y te ‘cogoteaba’ (…) Asaltaba taxi con ‘fierro’”, contó en los avances del programa.

Asimismo, Maicelo relató el duro camino que tuvo que afrontar antes de convertirse en un destacado deportista que lo llevó a pelear en el mismísimo Madison Square Garden.

Finalmente, el peleador respondió correctamente las 21 preguntas y se llevó los 50 mil soles que ofrece el programa. "Nunca he consumido drogas. Las he vendido, sí", dijo el boxeador al final de la edición tras responder la última interrogante relacionada a las sustancias ilícitas.

MINUTO A MINUTO



1.-¿Te metieron a un internado a los 8 años?

SÍ (VERDAD)



2.-¿Te insultaban tus hermanastros diciéndote bastardo?

SÍ (VERDAD)



3.-¿Te negó tu padre al conocerte?

SÍ (VERDAD)



4.-¿Odias a tu padre?

BOTÓN ROJO

¿Te arruinó la juventud tener a tu hermano en la cárcel?

No (VERDAD)



5.-¿Fuiste vendedor de pasta básica de cocaína?

SÍ (VERDAD)

El deportista fue el invitado en edición del fin de semana de "El valor de la verdad" con Beto Ortiz. (Video: Latina)

6.-¿Te hacían bullying en el colegio?

SÍ (VERDAD)



7.-¿Estudiaste becado en un colegio de pitucos?

SÍ (VERDAD)



8.-¿Tomabas trago corto de niño?

SÍ (VERDAD)



9.-¿Robabas gorras en la avenida La Marina?

SÍ (VERDAD)



10.-¿Te fugaste de una comisaría para que no se enterara tu mamá?

SÍ (VERDAD)



11.-¿Tenías más amigos en la cárcel que en la calle?

SÍ (VERDAD)



12.-¿Fueron 200 soles tu primer sueldo como boxeador?

SÍ (VERDAD)



13.-¿Estabas desnutrido cuando empezaste a boxear?

​SÍ (VERDAD)



14.-¿Usabas cremas de peinar para cuidar tus rizos definidos?

​SÍ (VERDAD)



15.-¿Te pagaban por hacer desalojos?

​SÍ (VERDAD)



16.-¿Te robaban la ropa en las concentraciones del Estadio Nacional?

​SÍ (VERDAD)

17.-¿Bañaste en sangre al 'Pantera’ Zegarra más de una vez?

​SÍ (VERDAD)



18.-¿Peleaste lesionado contra Raymundo Beltrán en el Madison Square Garden?

​SÍ (VERDAD)



19.-¿Te sentiste traicionado por Beto Ortiz?

​SÍ (VERDAD)



20.-¿Pensaste en dejar de boxear para delinquir?

​SÍ (VERDAD)



21.-¿Consumes drogas?

NO (VERDAD)

INFORMACIÓN PREVIA

'La Cobra', además, revelará detalles de su larga enemistad con David 'Pantera' Zegarra, quien lo retó enfrentarse en el ring luego de que protagonizaran un altercado en el que se agredieron mutuamente.

Asimismo, sostendrá una discusión con Beto Ortiz, luego de que le recordara su derrota contra Raymundo Beltrán en el Madison Square Garden

Como recordamos, el púgil peruano perdió por nocaut frente al deportista mexicano en el segundo round. Beto Ortiz, quien estuvo presente en el recinto, hizo una ácida crítica que no le gustó al boxeador nacional.

“Estuve en primera fila, fui con mi polito (estampado) con tu cara, y te sacaron la m…”, le dijo Beto Ortiz a Maicelo. “¿Estuviste lesionado?”, le preguntó.

“Esas cosas nunca se hablan, No voy a poner un pretexto, pero sí tenía lesiones en las costillas y la mano… Durante la semana de preparación todo el mundo ve al atleta pelear, pero no saben el post. Yo estaba con una lesión a la costilla izquierda, mi entrenador decía que sí no me sentía bien que no pelee”, respondió, notablemente serio, Jonathan Maicelo.

“Nunca me recuperé al 100%, me preparé mucho, pero no al máximo nivel. Eso sin contar que tengo artrosis en la mano, pero el tema de mi costilla era lo que no me dejaba pelear. Me pasé dos semanas sin hacer sparring. No lo pongo como excusa, pero no fui 100% preparado”, añadió.

Asimismo, Jonathan Maicelo encaró a Beto Ortiz y lo tildó de “mentiroso y farsante” por su reseña negativa tras la pelea.

“Te vi como un mentiroso, un farsante. Grabaste imágenes que te permití, pero no tenías que enseñarlas así, sin consultarme ¿Tu viste mi lesión? Por eso opinaste a la ligera, te fuiste de avance sin consultarme. Tu opinión fue negativa. Si eres ignorante en el tema, esa es la razón por la que no debes opinar”, precisó.



“El valor de la verdad”: Jonathan Maicelo encaró a Beto Ortiz por su dura reseña tras su derrota en el Madison Square Garden