El valor de la verdad EN VIVO: Juan 'Chiquito' Flores llora y revela que intentó quitarse la vida | VIDEO

EN VIVO ¡Se confiesa! El exjugadorJuan 'Chiquito' Flores vuelve al sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar detalles de lo sucedido con su expareja a quien agredió y fue condenado a servicios comunicaciones por su reprochable accionar.

En el avance del programa Juan 'Chiquito' Flores llora y revela un oscuro detalle de su vida. Aparentemente el exportero contará que habría intentado quitarse la vida.

"Justo cuando estaba parado, tocan la puerta. Las cosas que pasan por mi mente son fuertes. Si él no entra, yo me cuelgo, me ahorco. Sentía vergüenza ajena porque mi familia estaba afuera", cuenta en el avance.

Juan 'Chiquito' Flores: Corte Superior de Lima Norte acepta proceso inmediato contra exarquero Juan 'Chiquito' Flores: Corte Superior de Lima Norte acepta proceso inmediato contra exarquero

"¿Intentaste estrangular a tu expareja?", es una de las preguntas que responderá Juan 'Chiquito' Flores en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'.

Juan 'Chiquito' Flores estuvo en medio de la polémica por una denuncia por agresión. Su pareja, Natalie Cotrina Sánchez, lo denunció por violencia física.

Según el parte policial de la denuncia, Chiquito Flores le habría dado un puñetazo en el rostro a su pareja, identificada como Natalie Cotrina Sánchez, además de haberla mordido en varias partes de su cuerpo.

la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció a Chiquito Flores a 94 jornadas de prestación de servicio y el pago de reparación de S/. 5 mil.

Esta no es la primera vez que Chiquito Flores se sentará en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. En 2013, el ex portero se llevó 25 mil soles al contestar 20 preguntas del cuestionario.