El Valor de la Verdad EN VIVO: 'Dayanita' de El Wasap de JB se confiesa en el sillón rojo

EN VIVO. La actriz transgénero de “El wasap de JB”, Dayanita, se sienta esta noche en el sillón rojo de'El valor de la verdad' (EVDLV) para revelar detalles difíciles que le ha tocado afrontar en su vida. El programa se emite este sábado a las 10:00 p.m., por Latina.



En los avances publicados en redes sociales se aprecia a 'Dayanita' contando duros momentos de su infancia debido a la distante relación que tuvo con su padre quien no aceptó su orientación sexual.

Dayanita se ha ganado un espacio en la TV gracias a sus personajes en 'El wasap de JB'. En dicho programa, la actriz interpreta a 'El Espartano' y ‘Sorpresheyla’ al lado de todo el elenco que lidera Jorge Benavides.

El Valor de la Verdad EN VIVO: 'Dayanita' El Valor de la Verdad EN VIVO: 'Dayanita'

Dayanita atravesó una dura infancia debido a que su padre no estaba de acuerdo con su orientación sexual. En el programa, revelará detalles que la harán derramar algunas lágrimas.

"Agarró del peine y con la fuerza del peine me golpeó la cabeza, me partió la cabeza. Ahí me bañó en sangre. Yo tenía siete años y si lloraba, me pegaba igual”, cuenta la actriz en el avance.

Estas son las preguntas que responderá ' Dayanita' en EVDLV:

¿Te pegaba tu padre porque eres gay?

¿Te has prostituido a los 12 años'

¿Fuiste cobradora de combi?

¿Te gusta ser Sorpresheyla?