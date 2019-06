El valor de la verdad: 'Yuca' se confiesa en el sillón rojo por denuncias de Clara Seminara | VIDEO

¡LO CUENTA TODO! Enrique Espejo, conocido como 'Yuca ', se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para hablar de la denuncia que le interpuso Clara Seminara , su excompañera de 'El wasap de JB', por tocamientos indebidos.

Enrique Espejo negará haberse propasado con Clara Seminara y no podrá evitar quebrarse al dar su testimonio de cómo fue que sucedieron las cosas.

“Yo no soy ningún enfermo, Beto. El hecho que sea tímido, introvertido no quiere decir que sea un tonto o un torpe. Ahora, si dije que me atraía era como una buena amiga, como lo que se portó y como era. Nunca hubo problemas con ella, jamás”, cuenta 'Yuca' en el sillón rojo.

"¿Le metiste la mano a Clara Seminara?" , es la pregunta que responderá Yuca en 'El valor de la verdad' de este sábado, en una edición especial en la que también participará Xoana González.

El cómico también hará una demostración de cómo habría sucedido los hechos contados por la actriz Clara Seminara, quien acusó a Enrique Espejo de haberse sobrepasado con ella.

En una edición especial, Xoana González también se presentará esta noche en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' , tras estar fuera del país por más de un año y medio debido a sus problemas legales por perder un juicio con Melissa Loza.