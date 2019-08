Yuliana Bolívar, la venezolana que ganó medalla en Judo para Perú, se sentará en el sillón rojo este sábado

Beto Ortiz ya anunció a su nuevo invitado de este sábado en el polémico sillón rojo de El Valor de la Verdad. Y es que después de tener en su set a Gladys Tejeda, el conductor reveló que recibirá a la destacada deportista Yuliana Bolívar.



La judoca venezolana, que se hizo con una medalla de bronce en la categoría Judo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, decidió nacionalizarse peruana para poder ganar el reconocimiento para el Perú.

"Se apellida Bolívar y se llama Perú. Conozca la increíble y conmovedora historia de la judoca venezolana que se nacionalizó peruana para poder decirnos 'gracias' con una medalla. GIULIANA BOLÍVAR ¿Cómo no te voy a querer", dice el post de Instagram compartido por Beto Ortiz.

"Que hermoso, por fin el programa está hablando de personas grandes que merecen aparecer en las noticias pero bueno, como no es uno de chollywod el programa tendrá bajo rating", "Que interesante conocer la historia de nuestros campeones peruanos, buen programa👏 No me lo pierdo!!!", "Lloré cuando cada peruano ganaba ..pero con ella lloré más. Me dio mucho sentimiento. Ojalá también gane todo para q pueda traer a sus padres 😢😢😢😢😢. Tu eres Beto", fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.