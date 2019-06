Zorro Zupe sobre su participación en 'El Valor de la Verdad': "Me cuidé para no volver a la cárcel"

Por: Deyanira Bautista



Ricado Zúñiga, el ‘Zorro Zupe’, afirmó que no le gustaría ‘volver a la cárcel’ y tuvo mucho cuidado con sus declaraciones en ‘El valor de la verdad’.



“No me arrepiento de haber ido preso, es una experiencia más en mi vida, no fue la mejor, pero tampoco me arrepiento. No me gustaría volver, me cuidé con lo que dije”, afirmó el ‘Zorro’ Zupe.



Dejaste la intriga al no responder si el ‘Loco’ Vargas llamó a Tilsa este año...

Hablar más de eso solo causará que los involucrados tengan problemas en casa.



En redes sociales dicen que el presidente que quería conocer a Tilsa fue Ollanta Humala, ¿es cierto?

No lo diré porque no tengo cómo probarlo.



Dijiste que Yahaira era ‘arribista’, estará muy molesta contigo...

El concepto que tengo de ella es por todas las cosas que salen en televisión.



Magaly Medina criticó a Yahaira por su celulitis y en su momento lo hizo con Tilsa Lozano.

Tilsa a los 25 años hacía contenido para Playboy TV y en todos sus desfiles salía en hilo, sin necesidad de hacerse la ‘lipo’. Es un crimen no tener un buen cuerpo a esa edad.



¿Sientes que Jefferson Farfán te utilizó?

No, estaremos distanciados un rato más, ya luego te aseguro que será como antes.

'Zorro Zupe' manifestó que se "ilusionó con una preso" en su estadía en la cárcel. (Video: Latina)