Evelyn Vela es acusada de no pagar quinceañero de su hija

Evelyn Vela se casa en los próximos días pero su boda se vio empañada por una denuncia por deuda, de una joven empresaria que trabajó para el quinceañero de su hija, que tuvo lugar en agosto de 2020.

Según denunció Milagros Reyes a Amor y Fuego, se encargó de hacer la torta, la decoración de la mesa de dulces y el blacking floral de la fiesta de cumpleaños de la adolescente, que levantó polémica hace unos meses por congregar a varios invitados en plena pandemia.

“Simplemente no me quiere pagar porque dice que ella no es la que me tiene que pagar y le echa la culpa a todo el mundo. No se hace resposable, que me pague y que se disculpe porque me sigue hablando mal cuando lo único que quiero es que me pague mi dinero”, dijo la empresaria.

Milagros Reyes mostró conversaciones de WhatsApp con la ‘reina del sur’, la primera del 3 de agosto de 2020, cuando le dice que ya terminaron de desarmar la decoración y solo le faltaría el pago de 1500 soles.

Evelyn Vela le responde que le hará el depósito cuando termine una reunión, pero nunca lo efectuó. El 7 de agosto la empresaria le vuelve a escribir, recibiendo la misma respuesta y el 17 del mismo mes vuelve a cobrarle sin éxito.

“Hola, que raro, de verdad, yo estoy en Ica ahorita, lo llamaré a la casa, pensé que ya lo había hecho”, dijo sobre el padre de su hija, que supuestamente tendría que haber asumido el costo del servicio de Milagros.

EVELYN LO NIEGA

Una reportera del programa de Rodrigo González se intentó comunicar con la ‘reina del sur’, pero esta solo le contestó por WhatsApp y aseguró que no existe un contrato firmado con la empresa de milagros, a pesar que la empresaria mostró una captura de su celular donde le envía el documento y ella lo acepta.

Asimismo, la amiga de Melissa Klug aseguró que Milagros Reyes solo quiere publicidad ya que ella está próxima a casarse.

Por su parte, la empresaria aseguró que se enteró, por sus colegas, que Evelyn Vela está pidiendo sillas por canje para su matrimonio, y sus amigos que trabajan en el rubro se negaron al conocer su problema.

“Que te muestre todos los mensajes, ella se estaba burlando de mí, inventó que yo estoy pidiendo canje de 30 sillas para mi matri y eso es falso”, aseguró la novia.

