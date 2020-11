Evelyn Vela alista boda con su barbero

Evelyn Vela está feliz porque dentro de pocos días se reencontrará con su novio Valery Burga, con quien se casará por civil e Iglesia el próximo año.

Evelyn, ¿tu novio vendrá a Lima o irás a su encuentro a Miami?

El 26 llega, por fin. Estoy demasiado feliz, nos ha costado muchísimo separarnos por unas semanas, pero tenía que regresar a Miami por su trabajo, él es barbero de profesión. Sino, ¿quién paga la boda?

¿Entonces, llega a Lima y se queda para pasar Navidad juntos?

No. Viene por unos días, para ver unas cosas de la boda y luego se regresa a trabajar, pero volverá a fin de año para recibir juntos el Año Nuevo.

Por cierto, ¿cómo van los planes de matrimonio?

Es todo un trámite y dolor de cabeza, porque piden mil papeles, pero felizmente ya los tengo casi todos. Es estresante organizar una boda, pero todo lo hago con amor porque será un día superimportante para ambos y queremos que solo estén nuestros verdaderos amigos. No voy a invitar a muchas personas.

Ya tienen fecha de la boda. ¿Cuándo será?

En julio será el matrimonio religioso y el civil en cualquier momento porque es más fácil.

¿El matrimonio civil será este año?

No, porque ya no hay tiempo, pero podría ser comenzando el 2021. La boda civil será una ceremonia superíntima y solamente con los testigos porque por la pandemia no se puede invitar gente. En julio también cumplimos un año de relación y ahí nos casaremos por religioso.