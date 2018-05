Evelyn Vela no se amista con Melissa Klug: "Ella dejó entrever que había consumido algo" | FOTOS

Evelyn Vela contó que su distanciamiento con Melissa Klug es porque la popular ‘Blanca de Chucuito’ habría deslizado que la ‘Reina del Sur’ estuvo bajo los efectos de estupefacientes durante la pelea que tuvieron en Barranco .



“Lo que me molestó es que dejó entrever que había consumido algo, algunas personas que no me conocen pueden pensar que soy drogadicta y yo ni fumo cigarro. Eso sí me molesta”, comentó Evelyn Vela .

¿No piensas buscarla para conversar?

No. Estoy bien así, enfocada en mis negocios, con mi cuerpo y con mis hijos.



Melissa Klug mostró su celular y enseñó que tú la tienes bloqueada del WhatsApp...

Ella me bloqueó el domingo y luego me desbloqueó.