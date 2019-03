Evelyn Vela: "Angie Jibaja debe probar lo que dijo de Jefferson Farfán"

Por: Lady Gamarra / Bety Pasanashi



Evelyn Vela señaló que Angie Jibaja necesita de ayuda profesional, a raíz de que revelara en ‘El valor de la verdad’ que intentó suicidarse, que ha consumido droga en los últimos seis meses y que pasó una noche con el futbolista Jefferson Farfán, quien, según la ‘Chica de los tatuajes’, pagó una suite de 5 mil dólares y que se habrían dado ‘tiernos besos’.

“Con Angie somos amigas, pero no íntimas. Una persona no puede hablar sin pruebas, es muy peligroso. Ella tendrá que comprobar lo que afirmó (sobre Jefferson), porque no creo que a él le haya gustado. Es muy fuerte”, precisó Vela.



Más de una persona del medio ha comentado que Angie necesita ayuda profesional. ¿Consideras lo mismo?

Sí. Necesita ayuda de todas maneras, sobre todo por el bien de sus hijos, que son tan bellos y muy educados. Conozco a Angie desde hace muchos años y sé que no es una mala persona, al contrario, es muy buena.

Por su lado, Shirley Cherres mencionó que aunque Jibaja quiere hacerse la fuerte, pero hay cosas que le duelen.



“Lo que pude ver es que hay cosas que aún le duelen, siento que su corazón está muy golpeado, la siento sola. Sé que está rodeada de gente que la quiere, pero necesita que la amen más”, dijo Cherres, quien añadió que Angie quiere hacerse la fuerte pero sus lágrimas la traicionan.