Evelyn Vela apoya a Vanessa Terkes: "Gabriel O’Donnell es buen partido para ella"

Evelyn Vela aseguró que Gabriel O’Donnell es un buen ‘partido’ para Vanessa Terkes , luego de enterarse que fueron ‘ampayados’ besándose durante una reunión en un departamento de Chorrillos.

Evelyn, ¿conoces a Gabriel O’Donnell?

Sí. Tiene su cebichería, muy buena persona, es un chico joven, tiene 35 años.



¿Cómo lo conociste?

Gabriel es el mejor amigo de mi pareja, Carlos (La Rosa). Se conocen años y pronto inaugurarán una cebichería, una ‘Barra Sullorqui’ en Ica. Son socios.



¿Sabes si Vanessa tiene una relación con él?

No sé, porque Vanessa no es mi amiga, tampoco le he preguntando a Carlos (su pareja). No sé si son ‘salientes’, novios, si se van a casar.



¿Y qué sabes de él?

Tiene su cebichería hace uno o dos años, es muy conocida, el mismo escoge los pescados, es un hombre trabajador, no es un vago. No hay forma que Gabriel quiera colgarse de ella, es un empresario joven con todas las ganas de salir adelante.



¿Sabes si es amigo de George (Forsyth) o lo conoce?, porque hay una foto, del año pasado, donde están los dos junto a Vanessa...

No sé, también vi la foto. Fácil fueron como clientes, quizás Gabriel les dio canje, no sé.



Algunos se sorprenden de ver a Vanessa con otra persona, a pocos meses de haber terminado su matrimonio con George.

Si ella termina con alguien, ¿necesariamente tiene que dejar de salir o conocer a otra persona? Quizás George está saliendo con alguien y lo hace ‘caleta’, no se sabe. En las imágenes no la veo ocultando nada, si su matrimonio no funcionó, (Vanessa) tiene derecho de rehacer su vida.

¿No saldrá una expareja de él a reclamar?

No. El chico es soltero, no tiene hijos, no es casado, es un buen partido para cualquier chica.



(D. Bautista)