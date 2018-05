Evelyn Vela se burla de Renzo Spraggon y dice que sería inútil demandarlo porque no tendría cómo pagarle

‘La reina del sur’, Evelyn Vela, comentó que Renzo Spraggon hace bien en no volverla a mencionar, porque sino lo demandaría. Sin embargo, dice que sería un gasto inútil, ya que no tendría para pagarle la reparación civil.



“Espero que ( Renzo) no vuelva a mencionarme ni atacarme porque, esta vez, sí lo demandaré. No dejaré que nadie me ofenda ni se llene la boca hablando de mí. Lo malo es que será un gasto en vano, porque no tendría de dónde sacarle un sol para la reparación”, comentó Evelyn.



Además, señaló que su amistad con Melissa Klug se mantiene intacta.



“Siempre andan inventando que nos hemos peleado y eso es mentira. Ahora salgo muy poco de noche y estoy a dieta, entrenando fuerte porque haré un video y fotos muy sensuales, para mostrar que a mis 38 años estoy en mi mejor momento”, indicó la ‘Reina del sur’, que asegura está soltera ‘pero nunca sola’. (E.C.)



