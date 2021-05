La modelo Evelyn Vela contó que puede dormir tranquila, a pesar de que su esposo Valery Burga se encuentra en Estados Unidos, porque confía en él y nunca le ha dado motivos para desconfiar. La ‘Reina del sur’, añadió, que su barbero llegará en los próximos días al país y aprovecharán unas semanas para estar juntos, viajar al interior del país y tener una luna de miel.

“Estoy bastante contenta porque mi esposito ya está por regresar a Lima, en unos días más estará por acá y voy a tener la oportunidad de volver a abrazarlo y apachurrarlo. Nosotros conversamos a cada hora y nos extrañamos mucho”, comentó Evelyn.

¿Está vez se quedará en el país o solo vendrá por algunos días?

Se va a quedar una semanas en el Perú, pero de ahí debe de regresar a Estados Unidos para seguir trabajando.

Imagino que aprovecharán todo el tiempo para estar juntos...

Claro... solo pensamos en estar pegaditos todos los días, ja, ja, ja. De hecho queremos compartir muchas cosas nosotros solos. Es más, espero que podamos concretar algún viaje a una provincia y poder disfrutarlo como una luna de miel.

Siempre es complicado la distancia...

Es difícil estar lejos siendo recién casados, pero creo que vale la pena el esfuerzo. Sé que Dios tiene cosas lindas para nosotros.

Y dime, ¿lo tienes chequeado?

Claro, ja, ja. Pero igual yo confío en mi esposo, es un hombre grande, ya no estoy para estar detrás de él. Nunca me ha dado razones para desconfiar, ambos nos tenemos mucho amor y respeto.

“NOS CASAMOS ENAMORADOS”

Recordemos que ‘La Reina del Sur’ y el barbero se casaron en marzo último en una sencilla ceremonia en el Parque de la Amistad, en Surco. Muchos han criticado su enlace afirmando que todo ha sido ‘por papeles’ pero ella aclaró hace unas semanas que existe verdadero amor; pues se especula que no podría regresar a Estados Unidos por supuestos problemas legales que tuvo en el pasado y por eso contrajo matrimonio con un ciudadano americano.

“Este tema me está cansando, nosotros nos hemos casado porque estamos muy enamorados, no por papeles, no inventen o especulen cosas que no son”, aclaró la ‘Reina del Sur’.

El programa ‘Amor y Fuego’ cuestionó si podrías ingresar en estos momentos a Estados Unidos y recordaron los supuestos problemas legales que tuviste allá…

Cuando estuve allá inventaron mil cosas, que lleve dinero, tarjetas, etc…¿y cómo hice para llegar a Lima? Muchos no saben cómo son las leyes en USA, ellos se hacen respetar y el que hace algo se va preso. Yo jamás estuve en una prisión, estuve en una detención center por una investigación. En su momento di la cara y aclaré punto por punto.

También entrevistaron a tu esposo y él dijo que jamás te deportaron de Estados Unidos…

Sí, él sabe todo mi caso y explicó tal cual. No quiero ir con visa de turista a Estados Unidos, quiero ir con visa para vivir como esposa y para eso hay un procedimiento normal.

¿Tu abogado ya ha iniciado el proceso?

Eso está en manos de mi abogado, él se encarga de hacer ese procedimiento. Y quiero dejar en claro que cuando salí de USA no pagué ni un dólar ni nada, no estoy deportada. No hablaré más del tema porque ahora estoy en una etapa súper linda de mi matrimonio e imagínate si voy a estar preocupando por cosas insignificantes.