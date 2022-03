EXPLOTÓ. Evelyn Vela se mostró indignada y descargó toda su artillería contra Magaly Medina, quien la criticó luego de emitir un ampay de su esposo Valery Burga divirtiéndose en una fiesta con otra mujer en los Estados Unidos.

La popular ‘Reina del Sur’ brindó declaraciones al diario El Popular y aseguró que su esposo no es su ‘prisionero’ y que puede salir a divertirse ya que se comunican constantemente. “Cuando uno se casa, no necesariamente tiene que ser un prisionero. Mi esposo sale, yo sé con quién sale, e igual yo salgo acá con mis amistades y la paso súper bien. No sé en dónde dice que casarse es tenerlo en una prisión al hombre o a la mujer, eso no va conmigo, pero hay gente que se cuelga de uno. Yo sé como es”, indicó la modelo.

Asimismo, explicó que el día del ampay se comunicó con su esposo mientras ella estaba en el concierto de Daniela Darcourt. “Yo sé con qué clase de hombre estoy, con quién me he casado y eso es lo único que importa”, indicó.

EVELYN DESTRUYE A MAGALY

Por si fuera poco, Evelyn Vela comparó su relación con la de Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano. “Es su problema de la señora lo que piense. Si ella cree que se casó para tenerlo preso a su marido, qué pena, el mío no, el mío puede gozar, divertirse, porque nosotros somos un matrimonio que gonzamos, nos amamos y tenemos la libertad de salir con quien queramos, no hay ningún problema”, concluyó la ‘Reina del Sur’.

