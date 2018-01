Evelyn Vela se reencontró con su expareja, el integrante de ‘La Charanga Habanera’, Leisdel González. Al respecto, dijo no descartar la posibilidad de retomar su relación sentimental.



“Primero nos vimos el día miércoles en una discoteca de Barranco, él fue a buscarme con sus amigos y estuvimos en el mismo box”, comentó Vela.



Pero el sábado lo fuiste a ver a una presentación en una discoteca del sur...

Es mi amigo y nos tenemos mucho cariño. Una nunca sabe lo que el destino nos tiene planificado, así que tiempo al tiempo.



Eso suena a ‘remember’...

Él fue el hombre más importante en mi vida, hasta tatuajes tengo de él en mi cuerpo y no me los he sacado. Además, aún uso el aro que me regaló.



¿Descartas regresar con él?

No digo ni sí ni no. Hasta mañana (hoy) se queda en Lima y sé que regresará en febrero. (L. Gamarra)



