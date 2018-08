Evelyn Vela: 'Creo que Chris Soifer sigue enamorada de Jeyci Pérez'

Evelyn Vela le aclaró a Chris Soifer que ella no mantiene a Jeyci Pérez, su saliente, y que él la trata como una reina.



“No me siento utilizada (por Jeyci). Si fuera así, estuviera pidiéndome cosas, sacándome provecho, pero no, es al contrario. Creo que sigue enamorada de él, pero como señorita que es, debería quedarse callada y tener un bonito recuerdo”, afirmó la ‘Reina del sur’.



Entonces no es un mantenido, como dice Chris...

No, porque yo no lo mantengo. Cuando salimos paga él, y yo como bien, ja, ja. Lo que pasa es que a cada persona la tratan como se merece y él sabe con quién está andando ahora. Por lo tanto, tiene que tratarme como me merezco, como una reina. Soy una mujer hecha y derecha, no una niña, sé lo que quiero y cuando apunto a algo, eso es mío.



Por último, Evelyn le aconsejó a Chris que encuentre una persona que la haga feliz y que los deje en paz.



“Le diría que viva su vida, que sea feliz, que encuentre a un hombre que la ame y respete, que nos deje a nosotros en paz”, expresó.



ESTÁ PICONA



Por su parte, el cantante dominicano Jeyci Pérez, quien le dio un anillo de compromiso a Evelyn, dijo que su romance es real y que ella le dio el duplicado de las llaves del departamento.



“Ya tengo el duplicado de las llaves del departamento”, contó Jeyci, quien también realizó algunos cambió en su apariencia para complacer a su pareja.



“Ya no más el cabello largo, así está bien con el cabello cortito y la barbita más cuidada”, enfatizó Evelyn.