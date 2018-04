Evelyn Vela: "Cristian Castro se divorció por mi" [FOTOS]

Evelyn Vela reveló que fue la causante de la separación y posterior divorcio de Cristian Castro y la violinista mexicana, Carol Victoria Urbán, que se produjo a los 28 días de casados.

La ‘Reina del sur’ contó que ella mantenía comunicación con el hijo de Verónica Castro, con quien tuvo un fugaz romance cuando vino al país en abril del año pasado.

“Estábamos hablando por el celular, por WhatsApp y la chica quiso ver con quién conversaba. Estaban en Suiza (de ‘luna de miel’) en un restaurante, ella le quiso quitar el celular y no se dejó. Entonces le dijo: ‘¡Quieres el celular!’ y se lo dio, pero le dijo ‘ni más contigo, te regresas a tu país’. Es que a él no le gusta el escándalo, lo detesta, pero tonta la chica porque ya estaba casada con él... y sí seguimos escribiéndonos, ahí tranquilo, somos amigos. ¿Si tendría algo con él? No, ya no, pucha es locazo... para estar con él lo veo difícil”, manifestó Evelyn Vela en el programa ‘Andrea al mediodía’.

Evelyn Vela y Melissa Klug

La ‘Reina del sur’, además, contó que apenas Cristian Castro la conoció se enamoró de ella.

“Lo conocí por intermedio de una amiga que vive en Los Ángeles y empezamos a hablar un buen tiempo. Cuando vino (al Perú) y nos vimos cara a cara, el hombre quedó fascinado con ‘La reina del sur’, hasta me quiso llevar a Nueva York (donde vive), pero no quise por mis hijos... él se enamoró perdidamente, es más, hasta el día de hoy tengo la invitación que quiere que vaya (a vivir con él). Es una persona súper A1, muy educada, correcta, puedes mantener una conversación, pero sí es un poquito loco”, señaló Evelyn Vela.

De otro lado, dijo que está soltera y enamorada ‘de sus hijos’ y, cuando se vuelva a casar, será con el amor de su vida.

Por último, reiteró que su detención en Miami fue injusta porque es inocente.

Evelyn Vela

