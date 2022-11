Evelyn Vela rompió su silencio luego de las recientes declaraciones de su todavía esposo, Valery Burga, quien dijo que mantenía a la ‘Reina del Sur’ y hasta le pagaba los recibos de luz porque ella no trabajaba. “Yo tengo casa propia, tengo carro propio en Lima y en Ica. El señor lleva 25 años en Miami y vive en un microdepa, trabaja como barbero y debe no se cuánto al child support de sus hijos ¿quién es mantenido? ”, dijo la amiga de Melissa Klug para las cámaras de Magaly Tv La Firme.

Para probar sus dichos, mostró documentos de las decenas de depósitos que le hizo desde el 2020 para que el cubano no se quede ‘misio’. Según los comprobantes de depósitos, le abonó miles de miles de dólares, los mismos que aún no le devueve. “Ya pues compadre, págame”, dijo a modo de broma.

Por si fuera poco, mostró unos audios donde Valery Burga la apresuraba para que abra su spa en Perú, le dé trabajo y le deposite más cheques. “Hace falta que te pongas a trabajar en su spa para que me pases mi cheque que estoy pasmado. Si puedes hacerlo rápido, ya ir haciendo la promoción, tener clientes. Voy hacer un curso de tatuajes para cejas a las mujeres para llevarlo allá, yo necesito plata, allá en lo que salen las cosas tuyas para poder mantener mis cosas aquí”, se le escucha decir al barbero.

Evelyn Vela contó que en mayo de este año le quiso sorprenderlo comprándole un pasaje para Perú pero él se molestó y le dijo que no viajaría. “Cuando él venía yo pagaba los pasajes porque él estaba aguja, él se quedaba en mi casa, creo que ha pagado un solo recibo de luz, máximo 200 soles, qué es esto” , refirió la ‘Reina del Sur’.

VALERY BURGA DEBE 20 MIL DÓLARES A AGENCIA FEDERAL DE EE.UU.

Además, justificó que lo ayudaba económicamente porque era su esposa, mientras que el programa de Magaly Medina informó que el barbero debe 20 mil dólares que pidió como ayuda por el Covid-19 en julio de 2020 a la SBA, una agencia federal que apoya a los pequeños negocios.

“A mí me afectó muchísimo haberme casado con él porque en mi casa mi mamá me cerró el caño, nunca estuvo de acuerdo con la relación, me pidió que no me case porque tenía toda la pinta de vividor” , refirió Evelyn Vela.

Evelyn Vela se mostró indignada luego de escuchar que Valery Burga la llamó mantenida porque hasta le pagaba la luz.

