Evelyn Vela se enamoró del cantante argentino Lhoan: "No lo veo como un amor de verano"

Evelyn Vela (39) vuelve a suspirar por amor y asegura que Papá Noel le envió un ‘bombón’ como regalo, quien es nada más y nada menos que el cantante argentino Lhoan (28).



El ‘gaucho’ cuenta que la popular ‘Reina del sur’ lo dejó impactado desde la primera vez que se vieron, incluso dice que le gustaría quedarse en Perú, pero siempre y cuando Evelyn Vela le cumpla el sueño de convertirse en padre y le dé una hijita.



¿Cómo se conocieron?

L: Tengo un amigo que es pastor en Argentina y me contactó con Evelyn para que no esté solo en Lima. Soy un artista conocido en mi país, así que deseo explotar mi música más en Latinoamérica y por eso vine a Perú.

E: La primera conversación fue por Instagram, luego por WhatsApp y después en persona.



Evelyn, ¿le diste la ‘patadita’ de la suerte?

E: Soy su madrina (risas). Soy la ‘Reina del sur’, pues…

L: Yo soy ‘El hijo del rey’.



¿Cuál fue la primera impresión el día que se conocieron?

L: Evelyn es muy linda. El día que la vi me cautivó.

E: Él me habló y me cayó superbién. La pasamos genial y nos estamos conociendo, pero no sé lo que pasará más adelante.



¿Amigos con derecho o qué título tienen?

E: Amigos cariñosos.



¿Es cierto que le cocinas a Lhoan?

L: Sí. Me encanta su comida y me sorprenden sus detalles. Además, es una mujer muy madura, una gran mamá. Es una mujer hecha y derecha.

E: Le cocino, porque conmigo es muy cariñoso, atento y con esas cositas se ha ido ganando mi cariño.



¿Qué falta para que den el siguiente paso?

E: No lo sé. Hay que vivir el día al máximo, pero no lo veo como un amor de verano.

L: Veremos qué pasa.



Lhoan, te escuché decir que te gustaría quedarte en Perú, pero que también quisieras tener una hijita…

L: Así es. Tengo 28 años y ya estoy grande. Me gustaría quedarme en Lima y lo haré, siempre y cuando Evelyn me dé una hija. Lo digo en serio, pero también en broma, porque es muy pronto desde que nos conocemos. Mi sueño es tener una hijita.

E: Para no pelearnos… me gustaría que sean dos. Una hija para él y un hijo para mí.



Evelyn, se podría decir que no te ha ido bien en el amor últimamente... ¿te consideras una mujer especial?

E: Aparte de ser especial, me he dedicado más a mi trabajo y a mis cosas. No estoy desesperada por tener un novio, pero creo que Papá Noel me mandó mi regalo y me envió mi bombón.