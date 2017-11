Evelyn Vela: "No soy una delincuente" [VIDEO]

Nerviosa y con la voz entrecortada reapareció Evelyn Vela junto a su abogado Carlos Torres Caro para aclarar el mal momento que vivió en Estados Unidos, al ser acusada de llevar dólares falsos a ese país.



“Quiero agradecer que hayan venido a escuchar mi verdad. Me acusaron de cosas que nunca hice, quiero agradecer a Dios y a ese ángel que es mi hija (se quiebra). Soy una persona que, como cualquier ser humano, comete errores. Desgraciadamente, confié en Ricardo Guillermo Rodríguez y al final esa persona me metió en un problema muy grave”, dijo Evelyn Vela.



“Acepto haberme equivocado por confiar en esa persona, pero aprendí mucho de esta lección. Eso sí les digo, nunca he llevado ni un dólar falso a los Estados Unidos y menos soy burrier. Tampoco integrante de una banda ni soy una delincuente, porque vengo de una familia con valores”, Evelyn Vela.



“Estuve en custodia en un centro de detención, pero no es una prisión como se dijo. Sí, estuve encerrada, privada de mi libertad. Salí de Estados Unidos por mi propia voluntad, mi caso fue cerrado, pero esa persona dio otros nombres, que no puedo decir, y se está investigando. Él me tendió una trampa con un policía federal, sorprendió a muchas personas de aquí con billetes falsos, acepté una pena mínima y me quedé para arreglar mis documentos”, manifestó.



Por otro lado, aclaró que no ha sido deportada de Estados Unidos y que puede regresar, pero no lo hará porque quedó muy afectada con lo sucedido.



Evelyn también contó que los policías de Estados Unidos le pusieron el apodo de la ‘Kardashian peruana’. (B. Pashanasi)

Evelyn Vela