Evelyn Vela parece haber olvidado a su aún esposo Valery Burga. Y es que la Reina del Sur fue captada por las cámaras de Magaly Medina muy cariñosa con un joven evidentemente menor que ella.

La mejor amiga de Melissa Klug estuvo hace unas noches en una discoteca de Barranco acompañada por unos amigos, entre los que estaba su excuñado y el joven que parece ser su nueva conquista. El grupito abandonó el local a las 3:30 de madrugada y se le ve a la modelo agarrada de la mano y abrazada de su ‘chibolo’.

Todos se enrumban a una discoteca de San Borja y salieron cerca de las 5:30 de la madrugada. La ‘manchita’ subió a la camioneta de Evelyn Vela pero más tarde fueron detenidos por la Policía. En ese instante, se le escucha a la ‘Reina del Sur’ ponerse faltosa con las autoridades.

“Cállese la boca y el señor primero que me identifique a mí”, dijo la modelo. “Usted no me va callar a mí señorita”, le responde el efectivo. El ‘chibolo de Evelyn Vela bajó del vehículo para tratar de calmar la situación y finalmente los dejan ir.

El grupito paró en un grifo y es ahí donde se observa a la ‘Reina del Sur’ y a su chibolo besándose. Más tarde, todos llegan a la casa de Evelyn y algunos de sus amigos se van a las 7:30 de la mañana. Horas después, pasadas las 11 a.m., se va su ‘chibolo’.

