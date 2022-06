La ‘Reina del sur’, Evelyn Vela, comentó que su relación con su esposo Valery Burga se mantiene firme, a pesar de la distancia, pues hay mucho amor y respeto entre ambos. Es por ello, que ha decidido alejarse de las juergas para evitar ser ‘ampayada’ y que se preste a malos entendidos.

“Nuestra relación (con su esposo Valey Burga) se encuentra en un buen momento, pues seguimos juntos, hay confianza, respeto y mucho amor. Él debe venir pronto a Lima y seguiremos disfrutando del amor, pues ya falta poco para poder tramitar mis papeles e irme a vivir con él a Estados Unidos”, enfatiza Evelyn Vela.

Hace unos días Janet Barboza comentó que atraviesa una crisis con su pareja Miguel Bayona debido a la distancia, ¿no te pasa lo mismo?

No sabía lo de Janet, pero bueno, es cierto, tener a tu pareja a la distancia es un poco fregado; pero cuando estas enamorado, hay respeto y comprensión lo puedes llevar de la mejor manera. Eso depende de cada persona y de lo enamorado que te encuentres. En mi caso, nosotros somos esposos, el compromiso es mucho más fuerte.

Por eso, ya ni sales a las fiestas...

Muy poco, poquísimo, ya no estoy para esos trotes, ja, ja, ja. Ya en serio, no salgo de noche porque la televisión está muy agresiva, por cualquier cosa que hagas te van a decir de todo, y ahora, estoy viviendo una etapa muy tranquila y no la quiero malograr, así estoy perfecta.

¿Eres otra Evelyn?

Para nada, sigo siendo la misma jodida... pero es mejor tener perfil bajo para evitar la envidia de la gente, muchos buscan hacerte daño solo porque eres feliz. Con mi esposo hay mucha confianza y lealtad.

INDIGNADA CON PROPUESTAS INDECENTES

Evelyn Vela está indignada y cansada de las constantes propuestas indecentes que recibe a través de las redes sociales, mediante las cuales le ofrecen euros, viajes y casas a cambio de una cita con la denominada ‘Reina del sur’.

Evelyn, utilizaste tus redes para denunciar que te están haciendo propuestas indecentes, ¿son recientes?

No. Desde hace años tengo ese tipo de propuestas, los bloqueo y siguen escribiéndome. Ya estoy cansada con tanta gente asquerosa. No tienen principios y no se dan cuenta de que nacieron de una dama. No entiendo qué ganan gastando su tiempo escribiéndome para proponer esas cosas.

¿Qué es lo más indignante que te han ofrecido?

Me llegan mensajes todos los días, me quieren pagar hasta euros por una foto de mis pies. Hace poco también denuncié a una página asquerosa porque me contactaron para ser dama de compañía.