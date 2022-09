PASÓ LA PÁGINA. Evelyn Vela usó sus redes sociales para agradecer por las muestras de cariño que le enviaron sus seguidores, luego que Valery Burga saliera a declarar tras el anuncio de su separación y asegurara que se arrepiente de haberse casado con su todavía esposa.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Reina del sur’ mostró los mensajes que le enviaron sus fanáticos. “Evelyn, no les des pantalla, suerte chica, ya encontrarás a tu media naranja”, le escribió una de sus seguidoras, mientras que la modelo no dudó en contestar.

“Imagínate bella, eso es lo que él quiere, no ves que el hambre pudo más y salió a hablar estupideces el figureti, pero hay que ver qué clase de persona es”, acotó Evelyn Vela sobre su aún esposo, el barbero Valery Burga.

Además, agradeció los mensajes donde le indicaban que vale mucho y que su ex no vale la pena. “Evy, te admiro mucho y qué colera con este tipo. Tú vales muchísimo, eres una gran mujer y excelente ser humano”, le escribieron a la también empresaria.

Evelyn Vela concluyó sus historias con un reflexivo mensaje tras su polémica separación. “Dios sacó a personas de tu vida porque vio cosas que tú no viste, escuchó conversaciones que tú no escuchaste y entonces, hizo lo que tú no harías” , indicó la ‘Reina del sur’.

Evelyn Vela aseguró que su todavía esposo solo busca pantalla e indicó que ya se dio cuenta de la clase de persona que es.

VALERY BURGA SE ARREPIENTE DE CASARSE CON EVELYN

EXPLOTÓ. Valery Burga se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido acusado de ser infiel a Evelyn Vela. Desde Miami, el barbero decidió pronunciarse en el programa ‘Amor y Fuego’ y arremeter contra su aún esposa ‘La Reina del Sur’.

¿Tú te arrepientes de haberte casado con Evelyn? , fue la pregunta que le hizo el reportero a Valery mediante una llamada telefónica. Inmediatamente el barbero contestó: “ Me arrepiento, sí. Me arrepiento ”.

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues la expareja de la mejor amiga de Melissa Klug la desmintió al decir que la razón por la que no viene al Perú es porque no quiere verla y no por un tema de papeles.

“Yo no soy payaso de nadie, esa señora (Evelyn) parece que está acostumbrada a eso y no tiene vergüenza, no tiene pena, no tiene dignidad. No me da la gana de ir (a Lima), no quiero ir a verla, porque no quiero ir. Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena ni me satisfac e ”, señaló.

Pese a que se casó en marzo del 2021, Valery Burga reveló que quiso separarse de Evelyn Vela a los meses de su boda, pero no lo hizo por su delicado estado de salud.

“Cuando hay decepciones, cuando hay cosas que tú ves que no va bien, se acaba. Eso que dicen que “el amor no se acaba de un día para otro” es mentira, yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena, que ya no me satisface” , expresó.

