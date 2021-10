SE MOLESTÓ. Evelyn Vela se mostró indignada en un live de Instagram cuando una usuaria, aparentemente con una cuenta falsa, aseguró que tuvo intimidad con su esposo, Valery Burga.

“Está frustrada, dice que se acostó con mi esposo. ¿Qué hago? ¿lloro? ¿me divorcio? Que triste esta tipa, me escribe desde una cuenta falsa... pero qué se hace. No la dejan coja hace tiempo, no importa, acá estamos, cambiemos de tema porque las caninas no me gustan”, indicó la popular Reina del Sur.

Asimismo, aseguró que está ‘loca’ por su esposo y les pidió a sus seguidores que bloqueen a esa ‘per...’. “Acá tengo una descerebrada que anda fregando, se ha creado como cuatro cuantas falsas para fregar”, indicó indignada Evelyn Vela.

TE PUEDE INTERESAR

‘Los partidores’ son de la peor especie y no me extrañaría que ‘el gatito’ perdone

Gisela Valcárcel sobre ampay de Melissa: ‘Todos cometemos errores’

Santi Lesmes sin tapujos: “Anthony Aranda es un tremendo bailarín, pero muy poco profesional”