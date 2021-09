La ‘Reina del sur’, Evelyn Vela, felicitó a su amiga Melissa Klug por su reciente noviazgo con el futbolista Jesús Barco, y desea que sea feliz por siempre. Señaló que la ‘Blanca de Chucuito’ no la llamó para contarle las novedades, pero está segura de que la chalaca tomó la decisión correcta porque su corazón se lo ha indicado.

“Me enteré hace poco por la prensa y me sorprendí mucho con la noticia, y le deseo a mi amiga lo mejor del mundo, estoy muy feliz de que haya tomado una decisión tan importante en su vida”, comentó la ‘Reina del sur’.

Es decir, Melissa no te contó sobre su noviazgo con Jesús Barco...

No, no me lo contó, pero desde el fondo de mi corazón le voy a desear siempre lo mejor en la vida. Es mi amiga, si ella está feliz, entonces, yo también lo soy.

Te está siguiendo los pasos con el matrimonio...

Ja, ja, ja... así es. Me parece bien y que sea eternamente feliz como lo soy yo.

¿Te sorprendió su decisión?

Para que Melissa se quiera casar debe estar muy enamorada porque es un paso súper importante en la vida de una mujer.

¿Conoces a Jesús Barco?

Sí, peor no somos tan amigos, como lo soy con Melissa.

Entonces, podría darse que ambas puedan ser madres al mismo tiempo...

Uyyy... por ahora yo no estoy pensando en tener otro bebé porque recién me he casado y quiero disfrutar mi matrimonio, viajar con mi esposo y si en algún momento Dios nos manda un baby, pues bienvenido sea... pero volver a criar a un niño después de diez años va a ser súper difícil.

¿Y cómo se encuentra tu esposo?¿Cuándo se reencuentran?

Ambos estamos muy bien con la bendición de Dios, quien nos da fuerzas para seguir manteniéndonos firmes y enfocados en que la llama del amor siga prendida. Espero que el próximo mes regrese y volver a encontrarnos.

Veo que en tus redes sociales estás muy activa y luciendo un cuerpo de infarto...

Siempre trabajando a full, pues la situación está difícil pero estamos enfocados en seguir avanzando. Y bueno, estoy aprovechando que estoy flaca y se pueden lucir las curvas, ja, ja, ja.

¿Tu esposo no se pone celoso?

Para nada, él me conoce muy bien y me tiene mucha confianza, sabe que me gustan hacer sesiones de fotos y siempre está orgulloso de que siga creciendo en ese sentido.