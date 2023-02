Evelyn Vela contó que viene disfrutando una bonita etapa de su vida al lado de su pareja Hugo Vivar, quien es doce años menor que ella, pero ‘para el amor no hay edad’. Además, manifestó que aún no se puede divorciar de su expareja, el barbero Valery Burga, pues tiene regresar a nuestro país para que inicien los trámites.

Evelyn, te hemos visto muy enamorada en tus redes sociales, ¿cómo te encuentras?

Estoy superfeliz, con mucha paz en mi vida, hace tiempo que no la tenía, y viviendo al máximo con mi novio.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Cinco meses.

En redes sociales te dicen: ‘Te cae muy bien el colágeno’...

Ja, ja, ja, sí, todo el mundo cree que es un chibolo, pero tiene 30 años y yo 42. Para el amor no hay edad mientras haya respeto, cariño, amor y la familia este de acuerdo, es todo.

¿Y te gustaría volver a casarte?

Lógico que me volvería a casar, imagínate, por una basura que se cruzó en mi vida no voy a dejar de creer en el amor, pero por ahora estamos bien así, conociéndonos cada día más.

Paso a paso...

Sí, para casarse uno tiene que conocerse bien porque es un paso muy importante y uno se casa para toda la vida.

¿Cómo va el tema de tu divorcio con Valery Burga?

La verdad, eso es un problema. El muerto tiene que salir de su cajón y juntar su platita para que ahora él pague su pasaje y venga a divorciarse.

¿Por medio del consulado no pueden tramitar el divorcio?

Estos meses he estado full, no he tenido tiempo para averiguar, pero a fin de mes visitaré a mi abogado para ver qué se puede hacer con ese tema. Porque para que ese tipo regrese de nuevo tendría que pasar varios años, porque tiene que trabajar para comprarse él su pasaje, ja, ja, ja.

¿Has conversado con Valery del tema del divorcio?

No cruzo palabra con una persona que me hizo tanto daño y me utilizó, me puso los cuernos, imagínate, está bloqueado por todos lados. No pierdo mis palabras con personas que no existen.

