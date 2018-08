Evelyn Vela hizo fiestón por sus 39 años, pero Melissa Klug solo la saludó por Whatsapp | ENTREVISTA

‘La reina del sur’, Evelyn Vela, celebró el último sábado su cumpleaños 39 junto a sus hijos, el dominicano Jeyci Pérez y otros amigos, con un fiestón con orquesta y una torta gigante.



“Estoy cumpliendo 39 años y bien puestos, me siento feliz de estar junto a mis hijos, familiares y amigos cercanos, todos los que de verdad me quieren. Es una celebración especial porque el año pasado no pude hacerlo por estar sola y triste en Miami”, indicó Evelyn Vela, quien festejó su onomástico en la residencia de Janet Barboza, en La Molina.



¿Melissa Klug te ha saludado?

Sí, me escribió por WhatsApp para saludarme. No tengo ningún problema con ella, yo no le guardo rencor ni rabia a nadie. Me gusta vivir en paz y tranquilidad. Estoy en una nueva etapa de mi vida, mirando hacia adelante y con muchos proyectos.



¿Has pedido como deseo que llegue el amor a tu vida?

Estoy bien sola, no necesito de un hombre para ser feliz. He decidido estar soltera, vacilarme con mis amigos y no tener que estar dándole explicaciones a una persona.



El dominicano Jeyci Pérez no te suelta...

Es un amigo, ha venido a saludarme como muchos otros. No tengo otros ojos para él. Solo deseo enfocarme en mis negocios para seguir creciendo empresarialmente.

