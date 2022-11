Evelyn Vela visitó el set de Magaly Medina y habló acerca de la relación que tuvo con Valery Burga. La ‘Reina del sur’ resaltó los malos momentos que tuvo al lado de su expareja y dejó en claro que le parecía extraño que tenga acento cubano al hablar.

“¿Por qué habla cómo cubano, si es peruano?”, le preguntó la Urraca a la exbailarina, a lo que esta le respondió que tiene problemas y que en más de una oportunidad le increpó tal actitud.

“Porque tiene traumas, tú sabes que lo fastidiaba un montón y él dejó de hablar un poco como cubano. ‘Oye, no seas payaso’ le digo, ‘No es que yo he vivido en Cuba’. ‘Qué has vivido dos meses’, le decía. Y él es de La Victoria” , expresó Vela.

Por último, agregó que ahora cuenta con un dejo español: “Ahora habla mezclado con español, se le pegan los acentos, es internacional”, indicó Evelyn entre risas.

Evelyn Vela admite que Valery Burga la vio como “un emprendimiento”

Magaly dejó en claro que el emprendimiento que planeaba tener Valery Burga, era Evelyn Vela, ya que al principio sí se portaba con los gastos: “Te vio a ti como un emprendimiento nuevo, porque dijo, yo invierto acá y luego me devuelve”.

Evelyn indicó que la ‘Urraca’ tenía razón: “Yo creo que sí me vio como emprendimiento”.

TE PUEDE INTERESAR: