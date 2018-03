¿Evelyn Vela está molesta por relación entre Renzo Spraggón y Marina Mora? [VIDEO y FOTOS]

‘Está ardida y dolida’, dijo el argentino Renzo Spraggon sobre las constantes críticas que recibe de Evelyn Vela , quien fue su pareja.



“Me da mucha risa esta flaca, dice que no tengo luz propia. Evelyn, ya lo nuestro terminó, quedó enterrado, ¿qué parte no entiendes? Dice que me quiero colgar de ella, que no tengo luz propia, pero yo no vine a brillar a Perú, vine a trabajar. Si me sale trabajo, debe ser porque tengo algo de luz. Me cansa que hables de mí. Creo que te quieres colgar de mí y de Marina (Mora)”, dijo Renzo en el programa ‘Amor de verano’.

Asimismo, calificó de ‘ardida’ y ‘dolida’ a la popular ‘Reina del sur’.

“Evelyn está ardida, está dolida, no sé. Ella busca pantalla. Se está metiendo en mi vida personal. Una mujer despechada y dolida hace eso”, expresó.



“Que me deje ser feliz y siga con su vida. No le puedo desear lo mejor, porque lo mejor ya lo tuvo, que fui yo”, agregó.

Además, dijo que la bailarina no tendría por qué aconsejar a Marina Mora.

“Qué consejo le puede dar Evelyn Vela a Marina Mora. Marina es inteligente, querida, tiene un nombre en Perú”, aseveró.



‘ME ABURRE’



En tanto, Evelyn Vela aseguró que hablar del gaucho ya le ‘aburre’.

“Este tema me está aburriendo. Para mí Renzo nunca significó nada en mi vida. Solo di mi punto de vista. Me quedé con una espina mala con este chico. Si un hombre habla mal de una mujer, hablará mal de muchas”, puntualizó.