Evelyn Vela está indignada y cansada de las constantes propuestas indecentes que recibe a través de las redes sociales, mediante las cuales le ofrecen euros, viajes y casas a cambio de una cita con la denominada ‘Reina del sur’.

Evelyn, utilizaste tus redes para denunciar que te están haciendo propuestas indecentes, ¿son recientes?

No. Desde hace años tengo ese tipo de propuestas, los bloqueo y siguen escribiéndome. Ya estoy cansada con tanta gente asquerosa. No tienen principios y no se dan cuenta de que nacieron de una dama. No entiendo qué ganan gastando su tiempo escribiéndome para proponer esas cosas.

¿Qué es lo más indignante que te han ofrecido?

Me llegan mensajes todos los días, me quieren pagar hasta euros por una foto de mis pies. Hace poco también denuncié a una página asquerosa porque me contactaron para ser dama de compañía.

Evelyn Vela (Foto: Difusión)

A más de una figura del espectáculo le han ofrecido casas, viajes y dinero a cambio de una cita.

Sí. Me han ofrecido casas, viajes y carros, pero nunca he tenido la necesidad de caer tan bajo porque mi abuelo, quien es como mi padre, me ha inculcado valores y me ha dado lo que he querido.

¿Piensas denunciar a las personas que te hacen este tipo de propuestas?

Ya pasó la época en que las mujeres nos quedemos calladas, todas nos debemos hacer respetar y denunciar a esta clase de gente.

¿Qué te ha comentado tu esposo Valery al respecto?

A él le fastidia que me pase todo esto, pero me dice que los ignore y no les haga caso.