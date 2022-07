¿ENAMORADOS?. Evelyn Vela continúa casada con Valery Burga, sin embargo, llevan una relación a distancia debido a que el empresario vive en Estados Unidos y ella en Lima. Esto no fue impedimento para que terminen, sin embargo, las imágenes que ha compartido Magaly podría ser un motivo.

En la última edición del programa de la ‘urraca’ se difundieron imágenes de Valery Burga junto a otra mujer en una discoteca estadounidense. Ambos se mostraron bailando durante la presentación del salsero de Josimar.

“ Él se le acerca, le dice algo al oído, ella parece aceptar y la muchacha esperó que sonara la canción para que Valery le agarre la cintura ”, dice la voz en off del reportaje.

EVELYN VELA RESPONDE POR IMÁGENES

Al ser consultada por los urracos de Magaly sobre las imágenes, Evelyn Vela aseguró no tener conocimiento de la salida de su esposo y le pidió al reportero que le envíe los videos para identificar a la mujer.

“No, te diría, pero no (no la conozco como amiga de él) Quiero ver quiénes son los patas que han ido con él y yo te digo de repente es alguna mujer de ellos. A ver, a ver, a ver, pásame (las imágenes) ”, dijo.

“¿No hay más de este video? Pásame el nombre para stalkear a ver quién es . No, no la conozco, nunca en mi vida la he visto y él tampoco la tiene en sus redes nada, ni siquiera es su amiga”, agregó.