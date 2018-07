Evelyn Vela sobre Jeyci Pérez, ex de Chris Soifer: "Tenemos buena química" | ENTREVISTA

Evelyn Vela comentó que existe mucha ‘química’ con el dominicano Jeyci Pérez y no descartó tener más que una amistad; sin embargo, aclaró que no está para mantener a la expareja de Chris Soifer.



“Es guapo, atractivo, pero ahora estoy en otra, porque ya tengo mi ‘patrón del mal’, quien me ha cambiado el ‘chip’. Jeyci es un amigo y lo quiero mucho”, indicó Evelyn Vela.



¿Qué es lo que más te agrada de Jeyci?

Nos llevamos bien, es muy caballero, correcto y galán. Tenemos buena ‘química’, a veces me llama, me pregunta dónde estoy y llega.



¿Es cierto que se te declaró, pero lo ‘choteaste’?

Ya tengo mi ‘patrón del mal’, con quien no estamos, pero salimos. Jeyci es mi amigo, pero ambos no sabemos lo que nos depare el futuro. Quiero formalizar, tener mi familia bonita, porque ya aburre estar sola.



Se difundió una foto donde se ve que te agarra la pierna…

No me di cuenta, pues estaba conversando con una amiga.



¿Sabías que Jeyci tiene fama de ‘mantenido’?

Es problema de quien lo haya mantenido, porque las veces que hemos salido, él ha pagado su cuenta e incluso me invita. Ya no estoy para ‘pechar’ a nadie, sino para que me ‘pechen’, porque estoy invirtiendo en la boutique que pondré en Lima.

