La ‘Reina del sur’, Evelyn Vela, afirmó que su esposo no le fue infiel, tal como lo deslizó Magaly Medina en su programa, al pasar unas imágenes del barbero Valery Burga bailando con un chica en Miami.

“Esa chica se llama Johanna Mendoza y es la hija del mejor amigo de mi esposo, con quien se conoce hace más de 25 años, cuando vivía en La Victoria . Así que esas imágenes me tienen sin cuidado porque no me han sido infiel, yo confío plenamente en mi esposo ”, comentó Evelyn Vela.

PONE LAS MANOS AL FUEGO

En el programa emitieron un audio donde dices que vas a ‘stalkear’ a la chica ...

Es que no sabía de quién se trataba, luego me enteré de todo, y hablé con ella. La pobre chica está afectada porque en las redes sociales la gente la ataca y le dicen ‘robamaridos’ por una mala información. Además, no soy una mujer tóxica.

¿Entonces, no tienes problema en que tu esposo salga a divertirse?

Para nada, sé la clase de hombre con el que me casé.

¿Sientes que Magaly Medina fue dura contigo?

La señora está acostumbrada a destruir matrimonios, como no es feliz en su relación. Está equivocada, siempre le busca cosas a mi marido. Estoy tranquila de saber que mi esposo tiene valores, seguro que ella sale con el suyo y le dice no mires, no bailes.