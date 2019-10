Evelyn Vela le responde a Magaly Medina: "Yo no tengo siliconas y ella es un asco de persona"

Evelyn Vela se mostró mortificada por las duras críticas de Magaly Medina, quien la calificó como ‘artificial’ y ‘horrible’.

“Me han contado que ha trapeado el piso conmigo y no entiendo qué tiene la señora contra mi persona, yo no le he quitado el marido a nadie ni estaba borracha en esa discoteca. Magaly solo habla coj... de las mujeres, siempre es así”, dijo la ‘Reina del sur’.

Añadió que la ‘Urraca’ no debe criticarla tanto porque tiene mil operaciones en el cuerpo.

“Ha dicho que tengo siliconas y eso es falso, todo el tiempo he aclarado que cuando me operé me puse mi propia grasa, y si no le gusta mi cuerpo, pues qué pena. Yo no le estoy criticando las mil operaciones que se ha hecho en el cuerpo, cada quien se quiere y la quieren como es, y yo me siento muy feliz”, precisó Evelyn.

Durante su programa del lunes, Magaly emitió unas imágenes de Evelyn Vela bailando en el escenario junto a ‘La Charanga Habanera’, y afirmó que su cuerpo no es ‘nada estético, artificial y horrible’.

En otro momento, Evelyn dijo que siente pena por Magaly porque cada noche solo muestra rencor y odio en pantallas.

“Creo que solo tiene rencor en su negro corazón, es un asco de persona, pero todo en esta vida se paga. Seguro que ella aparenta ser feliz, pero no lo es. David Calzado es mi amigo, conozco a toda su familia y me divertí con ellos, y seguro que ella quisiera salir así pero no puede, a mí la gente me quiere, no ando con seguridad todo el día”, comentó la ‘Reina del sur’.