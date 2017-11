Evelyn Vela reaparece en cámaras y revela la verdad tras su arresto en Estados Unidos [VIDEO]

"Confié desgraciadamente en la persona equivocada", asegura Evelyn Vela. La modelo regresó a Perú hace unos días, tras haber estado retenida en una prisión norteamericana. Como se recuerda, ella fue acusada de ser parte de una organización de falsificación de dinero.

Evelyn Vela organizó una conferencia de prensa el día de hoy para contar su verdad sobre su muy comentado arresto. Recordemos que Vela fue arrestada en Estados Unidos, tras haber sido señalada por falsificación de dólares americanos.

"En vista de todo lo que se dijo de mi persona cuando yo estuve ausente, quiero decir lo siguiente: Número 1, soy una persona que como cualquier ser humano puede cometer errores. Confié desgraciadamente en la persona equivocada porque pensé que esa persona era mi amiga", aseguró Evelyn Vela.

"Al final, esta persona resultó ser una mala persona y me metió en un problema muy grave que yo no tenía nada que ver ahí. Acepto haberme equivocado por yo confiar en esta persona pero aprendí mucho esta lección, que uno siempre tiene que estar en el camino del bien", expresó Evelyn Vela.

"Segundo punto. Como se ha demostrada en la investigación de tres años, nunca pero nunca yo llevé un dólar falso a los Estados Unidos. Menos yo ser burrier de dólares falsos como se especuló en muchos medios de prensa y canales de televisión. Tampoco soy cabecilla de una banda de dólares falsos en Estados Unidos", aseguró Evelyn Vela.

"Yo vengo de una familia con valores y principios y me duele que puedan decirme que soy delincuente. Ustedes saben algunos que han visitado mi tierra que es Ica, mi familia es una familia que empezó de la nada y ahora son empresarios. Yo no tengo necesidad de trabajar en televisión pero como muchos me conocen soy alocada, soy una persona que me gusta compartir con la gente y por eso yo me metí en televisión. No porque tenga necesidad, eso quiero que quede bien claro", reveló Evelyn Vela.

"La mayor prueba de que estoy diciendo la verdad es que yo estoy acá, devuelta en mi país. Porque allá en los Estados Unidos las leyes son muy rigurosas y estrictas, no se puede arreglar nada. Estuve detenida en un centro de detención en Estados Unidos pero no estuve en ninguna prisión, como se dijo", confesó Evelyn Vela.

Puedes ver la conferencia de prensa de Evelyn Vela, completa, en la transmisión 'En Vivo' en el Facebook de Trom.pe.

