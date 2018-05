Evelyn Vela contó que será la madrina de la boda de Janet Barboza y Miguel Bayona.



“Desde un inicio, ambos (Janet y Miguel) me dijeron que si se casaban sería la madrina, así que Janet ya me lo confirmó. Estoy muy feliz por ellos, porque los veo muy enamorados y él es un ‘pisado’”, comentó la popular ‘Reina del sur’.



¿Qué te parece que Janet se vaya a casar de blanco?

La ‘reina de las movidas’ se tiene que casar de blanco, lógico, ¿por qué no? Ojalá yo agarre el bouquet de la novia.



¿Has podido conversar con Melissa Klug?

No. Estoy concentrada en mis negocios y mis hijos. (L.Gamarra)

Janet Barboza en Instagram.