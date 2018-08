Evelyn Vela le manda tremendo misil a Renzo Spraggón: "Él fue el peor error que pude tener en mi vida"

Evelyn Vela aseguró que Jeyci Pérez no se está ‘colgando’ de ella porque ‘no soy sonsa’ y los vagos ya salieron de su vida.

¿Es cierto que ya le diste la llave de tu casa a Jeyci?

​Ja, ja, ja, no. La llave de mi casa es mía y de nadie más... cada uno en su sitio hasta que pida la mano formalmente.

Pero ya te dio un anillo.

Sí, pero ese es de amistad. Cuando me dé uno para ser su enamorada, se la doy... todavía somos ‘salientes’.

Muchos dicen que él se está colgando de ti para hacerse conocido.

No soy una sonsa que se puede dejar engañar. Eso era antes, ahora caminan a mi ritmo, yo mando ja, ja, ja.



Entonces, ¿tienes las riendas en esta relación?

Por supuesto, porque él estuvo antes con jovencitas, no con una persona madura que sabe lo que quiere y él es perfectamente consciente de cómo soy.

¿No se aprovecha de ti?

​No, hasta hoy no me ha pedido nada y si me lo pide, tampoco se lo voy a dar, pues para eso trabaja. Los vagos ya salieron de mi vida



¿Te refieres a Renzo Spraggon?

Por supuesto. Él fue el peor error que pude tener en mi vida, porque un hombre no habla mal de una mujer, más cuando lo ayudó y sabe perfectamente que lo apoyé de corazón.

