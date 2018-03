Evelyn Vela recomienda a Marina Mora 'ir con cuidado' con Renzo Spraggón [FOTOS]

Marina Mora no oculta el buen momento que vive junto a su pareja, el modelo Renzo Spraggón, con quien viajó el fin de semana a Lambayeque.



La empresaria de belleza compartió en redes sociales fotos y videos con el argentino, a quien llama cariñosamente, ‘mi churro’. Por su parte, Evelyn Vela le recomendó a Marina Mora que ‘vaya con cuidado’.



Evelyn, ¿qué te parece que Marina Mora y Renzo Spraggón ya no oculten su amor?

Espero que sean felices y coman perdices. Ella es buena persona y una linda chica. Si está saliendo con el chico, de repente es para vacilarse un rato, pero siempre tiene que ir con cuidado. Marina Mora y yo le estamos dando vida a ese muchacho, porque no existe ni tiene luz propia.