Evelyn Vela: "Marina Mora no ve los defectos de Renzo Spraggon" [VIDEO]

‘Está ilusionada’, aseguró Evelyn Vela sobre Marina Mora y por eso no ve los defectos del argentino Renzo Spraggon, con quien la empresaria está saliendo.



“Está ilusionada... Pero yo le deseo a Marina todo lo mejor en su vida. En cambio, a él no, porque se portó muy mal conmigo al decir una mentira tan grande que hasta lo iba a enjuiciar (el argentino aseguró que Evelyn quería pagarle por tener intimidad)”, expresó la popular ‘Reina del sur’.



Asimismo, Evelyn indicó que ya no seguirá mencionando a Renzo y espera que Marina se dé cuenta de la decisión que está tomando al salir con el gaucho.



“Ojalá Marina no se arrepienta. Sola se tiene que dar cuenta, yo no soy nadie para decirle qué debe hacer. Yo estuve muy ilusionada con él, porque parecía un supertipo, pero uno no llega a conocer a las personas nunca”, indicó.



De otro lado, afirmó que Spraggon se hizo conocido gracias a ella y ahora Marina le está ‘dando brillo’.



“No le den vida a Renzo. Él en ‘Combate’ nunca existió, lo trataban de lorna, de bruto, y gracias a mí se hizo conocido, jamás salía en los medios de comunicación. Marina le está dando brillo, porque él no tiene, ja, ja, ja”, agregó. (J.V.)

