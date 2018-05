Evelyn Vela: "Marina Mora se merece alguien que trabaje" [VIDEO y FOTOS]

Marina se merece a alguien de su nivel’, dijo Evelyn Vela sobre la supuesta ruptura sentimental entre Marina Mora y el argentino

Renzo Spraggon.



“La verdad lo que le pase a él me tiene sin cuidado, se portó tan mal conmigo que no me interesa para nada. Pero se veía venir, que iban a terminar. Si es así, qué pena por Marina, ella es una buena chica. Se merece a alguien de su nivel y que trabaje como ella”, expresó la popular ‘Reina del sur’.



A su vez, consideró que Renzo debería regresar a su país y preocuparse por su familia, porque aquí ‘no brilla’.



“Él debe irse a Argentina a disfrutar de los suyos. Acá no pinta en nada, porque no nació con brillo propio”, sostuvo.

También se refirió al comentario que hizo Spraggon en ‘Amor de verano’.



“¿Te acuerdas que en el programa de Tilsa dijo: ‘Yo no vine acá a brillar’. Si será bruto, el que viene a Perú quiere salir adelante y brillar, ¿no crees?”, agregó. (J.V.)

